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Актер Олег Каменщиков заподозрил, что 15 лет воспитывал не своего сына

Мужчина узнал, что бывшая жена изменяла ему с лучшим другом.

Актер Олег Каменщиков заподозрил, что 15 лет воспитывал не своего сына
Олег Каменьщиков. фото: instagram.com/olegkamenschikov/

Олег Каменщиков снимался в разных сериалах и фильмах. Чаще всего ему достаются второстепенные роли. Так, в сериале «Обычная женщина» он сыграл сотрудника ДПС. Однако он уже не раз оказывался на передаче «На самом деле», где выяснял отношения со своей возлюбленной. В последний раз он публично признался своей девушке Дарье в изменах. Она его простила, но не так давно актеру вновь пришлось обратиться за помощью к Дмитрию Шепелеву.

Дело в том, что раньше Олег состоял в браке с Викторией Черненко. Она в свое время родила от него сына Федора. Как оказалось, в 2008 году он ушел из семьи, так как узнал от лучшего друга Дмитрия Дьяченко, что жена ему изменяет. С каждым годом актер стал все больше замечать, что, взрослея, его ребенок становится похож на его друга. В итоге полгода назад он перестал платить алименты, а теперь и вовсе потребовал сделать ДНК-тест.

«Сейчас Федору 15 лет. Ему было 4 года, когда я ушел из семьи. Я считал его своим сыном и постоянно общался. У меня есть подозрения. Я разговаривал с предполагаемым отцом, своим другом, мы с ним давно давно поговорили по душам. Он сказал, что у них был роман за моей спиной. Мне этого вполне достаточно, чтобы считать, что сын не мой», — рассказал Каменщиков.

Олег Каменщиков
Каменщиков подозревает, что воспитывал не своего сына. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Он заверил, что до последнего старался верить, что мальчик его кровинка, но его возлюбленная вновь посеяла в нем сомнения. Когда в студии появилась сама Виктория, то она заверила, что была верна мужу и ее пытаются оболгать. Однако Дмитрий сразу признался, что между ними были романтические отношения. При этом он отметил, что уверен в том, что ребенок не его. С помощью экспертов удалось выяснить, что на самом деле Олег ушел от жены не из-за подозрений в измене, а так как сам нашел новую возлюбленную. Тогда он уже знал Дарью.

Сын актера очень похож на его лучшего друга. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Когда детектор лжи выявил, что Виктория действительно изменяла мужу, она сбежала из студии. После этого Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. С точностью 100% экспертиза показала, что Каменщиков — отец 15-летнего Федора. Тогда женщина вернулась и устроила потасовку. Сначала она с кулаками напала на бывшего любовника, а потом попыталась дать «леща» бывшему мужу за то, что он ее публично унизил.

Виктория Черненко устроила потасовку. фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Актер Олег Каменщиков заподозрил, что 15 лет воспитывал не своего сына
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