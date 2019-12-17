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«Особенная» дочь Светланы Зейналовой самостоятельно выступила на сцене

Девочка спела песню без какой-либо помощи взрослых.

«Особенная» дочь Светланы Зейналовой самостоятельно выступила на сцене
Светлана Зейналова с Александрой поддерживаю друг друга по жизни. Фото: instagram.com/svetlanazey/

Телеведущая Светлана Зейналова похвасталась серьезным успехом своей «особенной» дочери. Недавно 11-летняя Саша выступила на школьном концерте с «Песенкой о медведях». Девочка стояла на сцене одна, если не считать подтанцовки далеко за спиной, педагог лишь помогла ей правильно встать. Дальше Александра отработала номер сама. Особенности в развитии не помешали школьнице спеть композицию от начала до конца.

Гордая мать сняла это достижение на телефон и выложила видео в Instagram.

«Вышла. Одна. Представилась. И спела. Всю песню. Но сюда влезает только минута!» — написала Зейналова.

Она отметила, что дома поет эту песню в паре с дочерью, и пошутила, что их дуэт можно приглашать на выступления. Подписчики телеведущей от души порадовались за успех Саши.

Напомним, девочка родилась в прошлом браке Светланы. Узнав об особенностях дочери, муж ушел от нее. Но недавно женщина снова вышла замуж и в прошлом году родила второго ребенка.

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«Особенная» дочь Светланы Зейналовой самостоятельно выступила на сцене
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