Юлия Высоцкая пожаловалась на плохое самочувствие

Юлия Высоцкая обычно публикует в соцсети снимки из путешествий, хвастается блюдами, которые готовит сама, или делится трогательными моментами с мужем Егором Кончаловским. Но накануне актриса была вынуждена сообщить о том, что борется с болезнью. Отыграв в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Александром Домогаровым на сцене МХАТа, в соцсети она рассказала о плохом самочувствии.

«Отыграли два спектакля. Борьба с простудой в разгаре, но наше дело правое и мы победим. Спасибо за поддержку, добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и доброжелательность!» — написала Юлия.

Она опубликовала селфи, которое сделала в постели. Высоцкая предстала без макияжа в полосатой пижаме с сердечками. Стоит отметить, что даже во время борьбы с недугом 46-летняя артистка выглядела красивой, хоть и уставшей. По словам знаменитости, она пьет чай и разные отвары с травами, а также полоскает горло и полощет нос. Юлия призналась, что только перед выходом на сцену приняла таблетку, чтобы «унять раскол в башке».

Поклонники поддержали заболевшую актрису. Многие надеются, что она скоро встанет на ноги. Среди подписчиков блондинки оказалось большое количество людей, которые были на ее спектаклях. «Ох, какая вы настоящая, грациозная и лёгкая! Ваш спектакль „Сцены из… “ даже с температурой на высоте! Плакала на овациях!», «Мы вчера тоже были на вашем спектакле! Нам очень понравилось!», «Всем бы так выглядеть в простуду», — отозвались пользователи Сети.

Высоцкая поспешила объяснить, что на самом деле выглядит не так хорошо, как на фото. «Это ночная иллюзия, адреналин после спектакля, утром все немного иначе», — призналась она. Напомним, что актриса вместе с 82-летним мужем часто ездит в Европу. Она занимается спортом и старается чаще радоваться жизни.