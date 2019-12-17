«Труд очень тяжелый»: Навка рассказала о подготовке к грандиозному шоу

В интервью изданию 7days Татьяна Навка рассказала о своей подготовке к новому ледовому шоу, которое обещает удивить зрителей, а также об успехах своей дочери Надежды, которая с малых лет приучается быть трудоголиком.

Недавно Татьяна также попробовала себя в необычной роли певицы, спортсменка совместно с Жасмин записала песню для новогоднего огонька. По словам Татьяны, ей очень приятно видеть себя на экране телевизоров в таком необычном амплуа, а заодно и поздравить всех с наступлением Нового года. Также Навка пожаловалась на большую загруженность работой в декабре, ведь до премьеры ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух Королевств» осталась всего неделя и сейчас спортсменка старается сделать все, чтобы шоу получилось идеальным.

Не отстает от звездной мамы и дочка Надя, она успевает и ходить на репетиции, и готовиться к соревнованиям.

«В общем, ребенок каждый день много трудится, и труд этот очень тяжелый», — рассказывает Татьяна.