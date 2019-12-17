ЗВЕЗДЫ

Рустам Солнцев назвал карьеру причиной развода Нелли Ермолаевой с мужем

Шоумен считает, что стремление экс-участницы «Дома-2» петь разрушило семейную идиллию между ней и молодым супругом.

Рустам Солнцев назвал карьеру причиной развода Нелли Ермолаевой с мужем
Шоумен Рустам Солнцев. Фото: Инстаграм

Рустам Солнцев назвал карьеру наиболее вероятной причиной расставания экс-участницы «Дома-2» Нелли Ермолаевой с мужем – предпринимателем Кириллом Андреевым. В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro шоумен поведал, что в последнее время отмечал появившуюся между супругами усталость. В совокупности со стремлением Ермолаевой выстроить карьеру это и сыграло свою роль.

«Они просто устали за столько лет нахождения вместе. Кроме того, сыграл свою роль какой-то определенный спусковой крючок. Он был в том, что Нелли решила запеть. Многие капризы Нелли Кирилл выполнял. В какой-то момент он, скорее всего, просто устал, потому что вынужден был в столь молодом возрасте (Андреев младше Ермолаевой на семь лет) тащить на себе все это. К тому же, Нелли хотела стать певицей. Я думаю, между ними пошли какие-то разборки на этой почве – она хотела снимать клип, клипа нет, карьеру надо продолжать», – рассудил спикер.

Солнцев подчеркнул – скорее всего, Нелли замучила своего супруга вопросами о трате денег на покупку песен. В семье начались недопонимания – Андреев не хотел вкладываться в затеи жены. Расстается же пара мирно и без грязи исключительно потому, что внутренние разборки семьи никому не интересны, убежден Солнцев.

«Для аудитории эти персонажи неустойчивы. Даже если они будут бросаться дерьмом, это будет мимо кассы. Они неинтересны», – резюмировал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»: последние новостиДом-2Ермолаева разводНелли ЕрмолаеваРустам Солнцев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рустам Солнцев назвал карьеру причиной развода Нелли Ермолаевой с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: