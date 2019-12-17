Рустам Солнцев назвал карьеру причиной развода Нелли Ермолаевой с мужем

Рустам Солнцев назвал карьеру наиболее вероятной причиной расставания экс-участницы «Дома-2» Нелли Ермолаевой с мужем – предпринимателем Кириллом Андреевым. В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro шоумен поведал, что в последнее время отмечал появившуюся между супругами усталость. В совокупности со стремлением Ермолаевой выстроить карьеру это и сыграло свою роль.

«Они просто устали за столько лет нахождения вместе. Кроме того, сыграл свою роль какой-то определенный спусковой крючок. Он был в том, что Нелли решила запеть. Многие капризы Нелли Кирилл выполнял. В какой-то момент он, скорее всего, просто устал, потому что вынужден был в столь молодом возрасте (Андреев младше Ермолаевой на семь лет) тащить на себе все это. К тому же, Нелли хотела стать певицей. Я думаю, между ними пошли какие-то разборки на этой почве – она хотела снимать клип, клипа нет, карьеру надо продолжать», – рассудил спикер.

Солнцев подчеркнул – скорее всего, Нелли замучила своего супруга вопросами о трате денег на покупку песен. В семье начались недопонимания – Андреев не хотел вкладываться в затеи жены. Расстается же пара мирно и без грязи исключительно потому, что внутренние разборки семьи никому не интересны, убежден Солнцев.

«Для аудитории эти персонажи неустойчивы. Даже если они будут бросаться дерьмом, это будет мимо кассы. Они неинтересны», – резюмировал он.