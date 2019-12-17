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«Как я могу ее поддержать?»: Ханга высказалась по поводу ссоры Борисовой с дочерью

Бывшая соведущая Борисовой по «Принципу домино» удивлена поведением коллеги.

«Как я могу ее поддержать?»: Ханга высказалась по поводу ссоры Борисовой с дочерью
Телеведущая Елена Ханга. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Соведущая Даны Борисовой по шоу «Принцип домино» Елена Ханга высказала свои соображения по поводу конфликта последней с дочерью. Напомним, 16 декабря 12-летняя Полина обнародовала пост в Instagram, в котором рассказала, что повздорила с матерью из-за «старой новой проблемы». После этого девочке, по предварительной информации, потребовалась помощь врачей. Прибывший на место папа ребенка принял итоговое решение забрать Полину пожить к себе. Сейчас профильные органы пытаются разобраться, что именно произошло в дое Борисовой.

Журналисты портала Teleprogramma.pro спросили у Ханги, что она думает на счет произошедшего. Ведущая призналась – ей тяжело давать какую-то оценку действиям бывшей коллеги, ведь с Даной они давно не поддерживают контакт. Однако похвалить 43-летнюю ведущую ей не за что.

«Я так не люблю такие разговоры… Зачем мне в эту кучу докладывать свою соломку? Я не знаю наверняка, сорвалась она или нет. Поддержать или осудить ее в этой ситуации тоже не могу», — пояснила она.

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«Как я могу ее поддержать?»: Ханга высказалась по поводу ссоры Борисовой с дочерью
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