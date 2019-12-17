«Сладкий малой»: Алексей Чадов показал подросшего сына от Агнии Дитковските

Алексей Чадов всегда пользовался повышенным интересом у женщин. Актер обладает привлекательной внешностью и часто играет в кино самоуверенных ловеласов. Одна из последних ярких ролей мужчины была в сериале «Улетный экипаж». Однако о своей личной жизни он рассказывает редко. После съемок в фильме «Жара» у него был роман с партнершей Агнией Дитковските, которая родила ему сына Федора.

Влюбленные даже были тайно женаты, но потом их пара распалась. При этом Алексей поддерживает дружеские отношения с Агнией. Они делают все, чтобы их наследник рос счастливым. Актеры даже скрывали, что развелись, от ребенка. Обычно актер проводит время с наследником в отпуске, но на днях он опубликовал снимок, на котором позирует с мальчиком в спортзале. Как оказалось, иногда он берет сына с собой на тренировки.

В кадре пятилетний Федор тянет за канат. В этот момент папа стоит позади него и показывает одобрительный знак. Малыш заметно подрос. Он носит длинные волосы и, похоже, любит машины и спорт, как его отец. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие заметили, что мальчик унаследовал лучшее от своих родителей. «Прекрасная команда, вперёд, к победам!», «Какой сладкий малой», «Алексей, вы отличный папа! И малыш ваш очень приятненький!», «Ох, чую, девчонки драться будут за Фёдора (если не уже)», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, 38-летний Чадов не скрывает, что так и не нашел ту единственную. Артисту приписывали роман с моделью Лейсан Галимовой, актрисами Оксаной Акиньшиной и Асель Сагатовой, певицей Микой Ньютон. «Мне нравятся сильные, яркие женщины! Я без женщины не могу. Но я не остановился в своем выборе, хотя не сказал бы, что нахожусь в каком-то глобальном поиске», — рассказывал Алексей. Пока он находится в поисках настоящей любви.