ЗВЕЗДЫ

«Сладкий малой»: Алексей Чадов показал подросшего сына от Агнии Дитковските

Актер вместе с наследником ходит в спортзал.

«Сладкий малой»: Алексей Чадов показал подросшего сына от Агнии Дитковските
Алексей Чадов. фото: globallookpress.com/

Алексей Чадов всегда пользовался повышенным интересом у женщин. Актер обладает привлекательной внешностью и часто играет в кино самоуверенных ловеласов. Одна из последних ярких ролей мужчины была в сериале «Улетный экипаж». Однако о своей личной жизни он рассказывает редко. После съемок в фильме «Жара» у него был роман с партнершей Агнией Дитковските, которая родила ему сына Федора.

Влюбленные даже были тайно женаты, но потом их пара распалась. При этом Алексей поддерживает дружеские отношения с Агнией. Они делают все, чтобы их наследник рос счастливым. Актеры даже скрывали, что развелись, от ребенка. Обычно актер проводит время с наследником в отпуске, но на днях он опубликовал снимок, на котором позирует с мальчиком в спортзале. Как оказалось, иногда он берет сына с собой на тренировки.

В кадре пятилетний Федор тянет за канат. В этот момент папа стоит позади него и показывает одобрительный знак. Малыш заметно подрос. Он носит длинные волосы и, похоже, любит машины и спорт, как его отец. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие заметили, что мальчик унаследовал лучшее от своих родителей. «Прекрасная команда, вперёд, к победам!», «Какой сладкий малой», «Алексей, вы отличный папа! И малыш ваш очень приятненький!», «Ох, чую, девчонки драться будут за Фёдора (если не уже)», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, 38-летний Чадов не скрывает, что так и не нашел ту единственную. Артисту приписывали роман с моделью Лейсан Галимовой, актрисами Оксаной Акиньшиной и Асель Сагатовой, певицей Микой Ньютон. «Мне нравятся сильные, яркие женщины! Я без женщины не могу. Но я не остановился в своем выборе, хотя не сказал бы, что нахожусь в каком-то глобальном поиске», — рассказывал Алексей. Пока он находится в поисках настоящей любви.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния ДитковскитеАгния Дитковските и Алексей ЧадовАлексей Чадовдети звездЗвездные дети
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сладкий малой»: Алексей Чадов показал подросшего сына от Агнии Дитковските
Интересно?
Поделись с друзьями: