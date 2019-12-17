«Не могла справиться со страхом»: у Михальчик случился нервный срыв

Все произошло на съемках нового видеоклипа певицы, который снимали в труднодоступных локациях Турции.

18 декабря состоится премьера нового клипа Юлии Михальчик на песню «Снова и снова». Видео снималось в Турции, и, как признается 34-летняя певица, это были одни из самых непростых съемок в ее жизни.

Команда артистки трое суток ездила по чужой стране, выбирая самые красивые, но труднодоступные места. Один раз дорогу съемочной бригаде даже перекрыл обвал. Пришлось вызывать местных спасателей, чтобы они расчистили путь. Потом режиссер загнал певицу сниматься на крутой обрыв. Чего не сделаешь ради искусства, но у артистки оказалась прилично развита боязнь высоты.

«Я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв, — вспоминает Юлия. — Но какое же удовольствие я испытала, когда преодолела себя и встала на этот камень, под которым расстилалась глубочайшая пропасть».

Отдельно стоит упомянуть костюмы певицы. Для этого клипа стилист специально сшил для Михальчик несколько эксклюзивных нарядов. Судя по фото со съемок, ролик обещает быть завораживающим и романтичным одновременно.