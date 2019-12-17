Карьерный рост: актриса ушла из Disney и стала сниматься в порно

Издание Daily Beast поговорило с актрисой Мейтленд Уорд, которая начинала свою карьеру с работы на студию Disney, а после по непонятной причине ушла в порнобизнес. Теперь женщина раскрыла карты, как оказалось, Disney хоть и является мечтой всех детей, но зарплаты там не самые привлекательные.

По словам 42-летней актрисы, о своем выборе она ничуть не жалеет. Она вспоминает, как в начале карьеры ее агент был крайне недоволен, когда Мейтленд начала постить откровенные фотографии в Instagram. Он сразу заявил, что компания Disney не потерпит такого поведения и если Уорд еще хочет там работать, то ей придется соответствовать образу прилежной и скромной принцессы, без всяких намеков на эротику. Недолго думая, актриса взвесила все за и против и распрощалась с Disney, полностью посвятив себя съемкам в фильмах для взрослых.

Самое забавное, что этим летом стало известно, что еще одна актриса, Белла Торн, которая ранее сотрудничала с Disney, променяла Микки Мауса на порнофильмы и даже уже получила награду на этом поприще.