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«Как Мэрилин Монро»: Кэти Перри в соблазнительном платье нарядила елку

В комментариях в Сети поклонники певицы сошлись во мнении, что Орландо Блуму очень повезло.

«Как Мэрилин Монро»: Кэти Перри в соблазнительном платье нарядила елку
Певица Кэти Перри. Фото: Globallookpress

Американская певица Кэти Перри опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она стоит возле наряженной елки. 35-летняя невеста Орландо Блума предстала в сексуальном образе Мэрилин Монро – красное платье с белым мехом обнажает плечи, а парик, имитирующий знаменитое каре Монро, усиливается сходство с кинозвездой. Также певица надела оленьи рожки и спросила у подписчиков, чего они ждут в подарок от Санта-Клауса на Новый год.

Поклонники пришли в восторг от нарядного образа любимицы и отметили, что Орландо Блуму очень повезло.

Напомним, что Кэтти Перри и 42-летний актер начали встречаться в 2016 году, вскоре пара обручилась и назначила свадьбу на декабрь 2019 года. Однако торжество было решено отложить из-за смены места проведения и желания певицы забеременеть до бракосочетания.

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«Как Мэрилин Монро»: Кэти Перри в соблазнительном платье нарядила елку
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