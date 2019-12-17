Волочкова уезжает из России в Таиланд на дикий остров

Балерина проведет в Азии все новогодние праздники и даже сама не знает, когда вернется в родную страну.

Танцовщица Анастасия Волочкова в эфире программы «Правда 24» рассказала ведущему, как проведет новогодние праздники. По словам звезды, она отправится в Таиланд на дикий остров, где пробудет, как минимум, все каникулы. Любопытно, что билеты она приобрела в один конец. Кстати, так она делает уже не в первый раз. Сроки возвращения в Россию скандальной танцовщицы неизвестны.

«Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл», — пообещала балерина.

Танцовщица добавила, что очень расстроена тем фактом, что россиянам она интересна только в связи со скандалами. Как она считает, все оценивают только ее шпагаты. Также следят, что она ест и пьет. Кроме того, многих интересуют, кто же ее избранник, с которым она живет уже год, но так и не представила до сих пор его широкой общественности.

В то же время она заметила, что ей нравится такое пристальное внимание публики к ее персоне. Это, как она выразилась, это ей даже приятно.