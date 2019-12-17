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После дня рождения возлюбленный Седоковой отдал ей свои ботинки и ушел в носках

Галантным поступком баскетболиста Яниса Тиммы певица похвасталась в Instagram.

После дня рождения возлюбленный Седоковой отдал ей свои ботинки и ушел в носках
Анна Седокова поблагодарила любимого за заботу. Фото: globallookpress.com

16 декабря певица Анна Седокова шумно отметила 37-летние. Артистка собрала звездных подруг, танцевала и «зажигала», веселилась на полную катушку. Но первом посте в Instagram на следующий день именинница выложила свои ноги, которые под красным платьем были обуты в черные мужские туфли. Неожиданное стилистическое решение…

«Любовь — это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках», — пояснила Анна смысл фотографии, после чего поблагодарила своего возлюбленного Яниса Тимму.

Известно, что 27-летний баскетболист был вместе с Седоковой на ее вечеринке. На видео с праздника они обнимаются и романтично танцуют. Очевидно, после активного вечера на высоких каблуках ноги певицы разболелись, и галантный кавалер пришел на выручку своей даме. А променад по городу в платье и мужских туфлях разве имеет значение, когда пылает такая любовь?

Напомним, что ради Анны латвийский баскетболист оставил свою супругу, с которой прожил девять лет. Женщина теперь одна воспитывает годовалого сына спортсмена. Какое-то время она заваливала Седокову оскорблениями в социальных сетях, но сохранить брак это не помогло.

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Анна Седоковадень рожденияобувьромантикаСедокова баскетболистСедокова личная жизньЯнис Тимма
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После дня рождения возлюбленный Седоковой отдал ей свои ботинки и ушел в носках
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