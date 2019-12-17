Меган Маркл и принц Гарри призвали подписчиков в соцсети быть заботливее

В преддверии Рождества 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри находятся в официальном отпуске от королевских обязанностей, но это не мешает паре вести страницу в Инстаграм. Несколько часов назад в королевском аккаунте Sussex Royal появился новый пост с вдохновляющей цитатой американского просветителя Энтони Дж. Д’Анджело «Без чувства заботы не может быть чувства общности».

Под этой вдумчивой цитатой чета Сассекских пожелала всем замечательной недели. Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские не будут отмечать Рождество с королевой Елизаветой, а проведут новогодние праздники в Калифорнии с мамой Меган – Дорией.

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