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Меган Маркл и принц Гарри призвали подписчиков в соцсети быть заботливее

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали новый пост в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри призвали подписчиков в соцсети быть заботливее
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

В преддверии Рождества 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри находятся в официальном отпуске от королевских обязанностей, но это не мешает паре вести страницу в Инстаграм. Несколько часов назад в королевском аккаунте Sussex Royal появился новый пост с вдохновляющей цитатой американского просветителя Энтони Дж. Д’Анджело «Без чувства заботы не может быть чувства общности».

Под этой вдумчивой цитатой чета Сассекских пожелала всем замечательной недели. Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские не будут отмечать Рождество с королевой Елизаветой, а проведут новогодние праздники в Калифорнии с мамой Меган – Дорией.

Также мы писали, как Меган Маркл призналась в любви к собакам и призвала всех помогать бездомным животным.

А еще мы сообщали, какие фотографии стали самыми популярными в королевском Инстаграме в 2019 году. Принц Арчи обошел своих знаменитых родителей по количеству лайков.

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Меган Маркл и принц Гарри призвали подписчиков в соцсети быть заботливее
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