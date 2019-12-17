Гузеева вспомнила, как оставила новорожденного сына и поехала веселиться

Телеведущая в эфире одной из передач рассказала, как ей сложно было стать мамой в 30 лет.

Лариса Гузеева является для многих примером сильной женщины, которая может справиться с любой проблемой. Ведущая шоу «Давай поженимся!» регулярно дает советы участникам передачи. Она делится своим опытом, стараясь помочь молодым людям. Сама артистка пережила развод с Кахой Толордавой, которому родила сына Георгия. Сейчас она состоит в браке с Игорем Бухаровым, с которым воспитала дочку Ольгу.

Лариса не скрывает, что семья для нее много значит. Она присутствовала на свадьбе сына, и всегда принимает его у себя дома, а с дочкой у нее очень теплые отношения. Однако оказалось, что стать примерной мамой для нее было сложновато. Телеведущая рассказала о том, как не хотела кормить первенца грудью и даже оставила ребенка на собственную родительницу и поехала веселиться, когда ее выписали из роддома.

«Я в первый день вернулась, как только родив Георгия, оставила на маму и Каху маленького ребенка и позвонила подружке и сказала: „Накрывай стол, я еду!“. Собрала все свадебные деньги, зашла в магазин и купила себе кольцо. Я не знаю, это было помешательство или что? Моя мама звонила плакала и просила вернуться, накормить Георгия. Я сказала ей: „Да, вечером“. Я приехала, у меня болела грудь, меня раздуло», — поделилась воспоминаниями звезда.

После уговоров мамы, Гузеева все же покормила ребенка. Для нее это был странный опыт в тот момент. Телеведущая привела историю из своей жизни в пример героине передачи. Она пояснила, что тогда ей было уже 30 лет, но материнский инстинкт сработал не сразу. Поклонники поблагодарили артистку за искренность. Многие в соцсети отметили, что никто так открыто не говорит о своих ошибках, как она.