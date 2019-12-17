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«Ключицы торчат»: Арзамасова призналась, что каждый декабрь худеет на 5 кг

В бешеном ритме предновогодних шоу актриса сбрасывает вес без всяких диет.

«Ключицы торчат»: Арзамасова призналась, что каждый декабрь худеет на 5 кг
Лиза Арзамасова худеет в декабре и отъедается после Нового года. Фото: globallookpress.com

24-летняя актриса Лиза Арзамасова призналась поклонникам, что каждый декабрь худеет примерно на пять килограммов. И это не результат какой-либо диеты — девушка, наоборот, много ест и не соблюдает режим. Причина — «бешеный месяц» для всех артистов, когда, по словам красавицы, все пашут, как лошади.

«Результат декабрьского галопа обычно на лицо — мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными. А вот уже к старому Новому Году щечки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют, и снова готова к низкому старту», — рассказала актриса в Instagram.

Артистка смеется, когда ее спрашивают, как она хочет встретить Новый год. Конечно же, любая звезда хочет покоя и расслабления после декабря! Арзамасова назвала этот месяц «марафоном с перерывами на спринт».

Кстати, недавно певица Рита Дакота тоже жаловалась на безумный темп предновогодних концертов. Загрузка такая, что уставшая артистка спокойно засыпает на задних сидениях турового микроавтобуса.

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«Ключицы торчат»: Арзамасова призналась, что каждый декабрь худеет на 5 кг
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