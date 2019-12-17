«Ключицы торчат»: Арзамасова призналась, что каждый декабрь худеет на 5 кг

24-летняя актриса Лиза Арзамасова призналась поклонникам, что каждый декабрь худеет примерно на пять килограммов. И это не результат какой-либо диеты — девушка, наоборот, много ест и не соблюдает режим. Причина — «бешеный месяц» для всех артистов, когда, по словам красавицы, все пашут, как лошади.

«Результат декабрьского галопа обычно на лицо — мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными. А вот уже к старому Новому Году щечки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют, и снова готова к низкому старту», — рассказала актриса в Instagram.

Артистка смеется, когда ее спрашивают, как она хочет встретить Новый год. Конечно же, любая звезда хочет покоя и расслабления после декабря! Арзамасова назвала этот месяц «марафоном с перерывами на спринт».

Кстати, недавно певица Рита Дакота тоже жаловалась на безумный темп предновогодних концертов. Загрузка такая, что уставшая артистка спокойно засыпает на задних сидениях турового микроавтобуса.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.