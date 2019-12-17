ЗВЕЗДЫ

Семилетняя дочь Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике

Актриса похвасталась достижением наследницы.

Семилетняя дочь Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com/

Екатерина Вилкова полюбилась зрителям после роли в сериале «Отель Элеон», а также в диснеевском фильме «Последний богатырь», где она сыграла злодейку.

Актриса живет в браке со звездой сериала «Не родись красивой» Ильей Любимовым. Влюбленные счастливы вместе девять лет и воспитывают двоих детей. У них подрастает семилетняя дочь Павла и пятилетний сын Петр. Артистка крайне редко публикует семейные фото, стараясь оберегать свою личную жизнь.

Поклонникам редко удается увидеть наследников Вилковой. Однако на днях в семье произошло радостное событие, которым актриса решила поделиться. Она опубликовала фото своей дочери. В кадре малыша позирует в специальном костюме со стразами для художественной гимнастики. Она накрашена, ее волосы собраны в пучок, а в руках кроха держит игрушечную мышь и демонстрирует медаль.

«Моя мышь в спорте», — подписала кадр Екатерина.

Многие поклонники не только поздравили девочку с достижением в спорте, но и восхитились ее красотой. «Мамины глаза», «Вот это я понимаю!», «Молодчинка», «Копия мамы! Красавица», «Очень хорошенькая мышка», «Успехов ей! Все получится», «Какая прелесть, статуэточка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что наследница артистки только в этом году пошла в школу. Ранее Вилкова показала снимок, на котором первоклашка запечатлена за партой и выглядит грустной. Она в шуточной форме призналась, что ее дочка успела утомиться. Екатерина любит своих наследников и старается посвящать им все свободное время. Отпуск супруги предпочитают проводить вместе всей семьей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВилковаЗвездные детироссийские спортсмены
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семилетняя дочь Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике
Интересно?
Поделись с друзьями: