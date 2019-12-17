Семилетняя дочь Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике

Екатерина Вилкова полюбилась зрителям после роли в сериале «Отель Элеон», а также в диснеевском фильме «Последний богатырь», где она сыграла злодейку.

Актриса живет в браке со звездой сериала «Не родись красивой» Ильей Любимовым. Влюбленные счастливы вместе девять лет и воспитывают двоих детей. У них подрастает семилетняя дочь Павла и пятилетний сын Петр. Артистка крайне редко публикует семейные фото, стараясь оберегать свою личную жизнь.

Поклонникам редко удается увидеть наследников Вилковой. Однако на днях в семье произошло радостное событие, которым актриса решила поделиться. Она опубликовала фото своей дочери. В кадре малыша позирует в специальном костюме со стразами для художественной гимнастики. Она накрашена, ее волосы собраны в пучок, а в руках кроха держит игрушечную мышь и демонстрирует медаль.

«Моя мышь в спорте», — подписала кадр Екатерина.

Многие поклонники не только поздравили девочку с достижением в спорте, но и восхитились ее красотой. «Мамины глаза», «Вот это я понимаю!», «Молодчинка», «Копия мамы! Красавица», «Очень хорошенькая мышка», «Успехов ей! Все получится», «Какая прелесть, статуэточка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что наследница артистки только в этом году пошла в школу. Ранее Вилкова показала снимок, на котором первоклашка запечатлена за партой и выглядит грустной. Она в шуточной форме призналась, что ее дочка успела утомиться. Екатерина любит своих наследников и старается посвящать им все свободное время. Отпуск супруги предпочитают проводить вместе всей семьей.