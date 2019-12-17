ЗВЕЗДЫ

Шейк в «золотом» боди украсила обложку глянца

Российская супермодель позировала в дизайнерском наряде, автором которого выступил французский модельер Тьерри Мюглер.

Шейк в «золотом» боди украсила обложку глянца
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

Российская супермодель с мировым именем — 33-летняя Ирина Шейк — украсила обложку глянца. Знаменитость приняла участие в новой студийной фотосессии, став героиней свежего номера журнала 7Hollywood. Примечательно, что с этим изданием манекенщица сотрудничает уже не в первый раз. На личной страничке в Instagram девушка опубликовала снимок, который был выбрал для одной из двух обложек.

Ирина предстала перед объективами фотокамер в «золотом» металлизированном боди. Автором наряда выступил французский модельер Тьерри Мюглер. Не секрет для многих, что интерес к коллекциям одежды именитого дизайнера проявляет также супруга Канье Уэста — Ким Кардашян. В качестве аксессуара костюмеры подобрали для Шейк металлический чокер в тон ее образу.

Напомним, что модель воспитывает двухлетнюю дочь Лею. Малышку знаменитость родила от голливудского актера Брэдли Купера. в недавнем интервью Шейк призналась, что в юности она не пользовалась успехом у мальчиков. В школьные годы одноклассники часто дразнили ее из-за яркой и необычной внешности, высокого роста. По словам Ирины, она смогла справиться с комплексами, доработав собственный имидж.

Несмотря на частые съемки, дефиле и модные показы, модель старается делать все для того, чтобы Лея чувствовала мамину заботу и любовь. Так, Ирина сама гуляет с дочкой по Нью-Йорку без сопровождения нянь. Кроме того, уикенды с Леей проводит и ее отец — Брэдли Купер.

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Шейк в «золотом» боди украсила обложку глянца
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