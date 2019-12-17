«Положено начало»: Дмитрий Хрусталев познакомился с родственниками своей девушки

В июле СМИ сообщили о свадьбе Дмитрия Хрусталева. Люди из его окружения рассказали журналистам, что 40-летний ведущий узаконил свои отношения с бывшей возлюбленной Игоря Верника, солисткой группы «Фабрика» Марией Гончарук.

С ней ведущий «Вечернего Урганта» на Первом канале встречается уже больше двух лет. По данным таблоидов, мужчина сделал Марии предложение за границей, после чего они расписались.

Однако заявление телеведущего на шоу «Вечерний Ургант» полностью разрушило эту теорию. Хрусталев рассказал, что провел эти выходные у близких своей девушки. То есть о жене пока и речи нет. Хотя, возможно, мужчина по какой-то причине решил скрывать свое семейное положение.