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«Положено начало»: Дмитрий Хрусталев познакомился с родственниками своей девушки

Артист опять заинтриговал публику своей личной жизнью.

«Положено начало»: Дмитрий Хрусталев познакомился с родственниками своей девушки
Дмитрий Хрусталев. Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

В июле СМИ сообщили о свадьбе Дмитрия Хрусталева. Люди из его окружения рассказали журналистам, что 40-летний ведущий узаконил свои отношения с бывшей возлюбленной Игоря Верника, солисткой группы «Фабрика» Марией Гончарук.

С ней ведущий «Вечернего Урганта» на Первом канале встречается уже больше двух лет. По данным таблоидов, мужчина сделал Марии предложение за границей, после чего они расписались.

Однако заявление телеведущего на шоу «Вечерний Ургант» полностью разрушило эту теорию. Хрусталев рассказал, что провел эти выходные у близких своей девушки. То есть о жене пока и речи нет. Хотя, возможно, мужчина по какой-то причине решил скрывать свое семейное положение.

«Я ездил знакомиться с родственниками своей девушки. Это наша первая личная встреча. Поднимали очень важные вопросы. Главное, что положено начало общению», — поведал шоумен.

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"Вечерний Ургант"Дмитрий ХрусталевИван Ургант
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«Положено начало»: Дмитрий Хрусталев познакомился с родственниками своей девушки
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