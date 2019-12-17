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Лизе Галкиной вручили фанатский «Оскар» «За лучшую дебютную роль»

Поклонники передали девочке подарок через Аллу Пугачеву на премьере фильма «Тот самый концерт».

Лизе Галкиной вручили фанатский «Оскар» «За лучшую дебютную роль»
Лиза Галкина. Фото Global look press / Anatoly Lomokhov.

Лиза Галкина получила первую награду за успехи в российском кинематографе. Эту награду можно назвать народной.

На премьере фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» фан-группа «АллаМания» вручила Примадонне статуэтку «Оскар» «За лучшую дебютную роль» с просьбой передать его младшей дочери.

«Мы уверены, что этот первый зрительский «Оскар» положил начало большой коллекции «Оскаров» Лизы», — сказали поклонники Пугачевой и Елизаветы Галкиной.

Фанаты поздравили Лизу в Instagram  с дебютом и наградой, заявив, что считают малышку очень талантливой актрисой.

«Какой взгляд искрящихся глаз в камеру! Профессионализм уже с юного возраста!» — восхитились они.

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Лизе Галкиной вручили фанатский «Оскар» «За лучшую дебютную роль»
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