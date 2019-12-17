Лизе Галкиной вручили фанатский «Оскар» «За лучшую дебютную роль»

Поклонники передали девочке подарок через Аллу Пугачеву на премьере фильма «Тот самый концерт».

Лиза Галкина получила первую награду за успехи в российском кинематографе. Эту награду можно назвать народной.

На премьере фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» фан-группа «АллаМания» вручила Примадонне статуэтку «Оскар» «За лучшую дебютную роль» с просьбой передать его младшей дочери.

«Мы уверены, что этот первый зрительский «Оскар» положил начало большой коллекции «Оскаров» Лизы», — сказали поклонники Пугачевой и Елизаветы Галкиной.

Фанаты поздравили Лизу в Instagram с дебютом и наградой, заявив, что считают малышку очень талантливой актрисой.