«Красиво у тебя, Колюня!»: Крутой пришел в восторг от квартиры Баскова

Совсем недавно Елена Малышева решилась показать поклонникам роскошный интерьер своей квартиры. Она провела небольшую видеоэкскурсию в личном блоге по своим «квадратным метрам». Оказалось, что ее многоуровневое жилье обставлено в дворцовом стиле. Статуэтки, картины, напольные часы и витая мебель сильно впечатлили подписчиков телеведущей.

Похоже, что Николай Басков решил последовать примеру Малышевой и тоже продемонстрировал в своем Instagram интерьер своего дома. Стоит отметить, что в роскоши и пафосе он явно превзошел ведущую «Жить здорово!». Дом Баскова не просто обставлен в дворцовом стиле, это сам дворец.

И даже многочисленные звезды российского шоу-бизнеса не смогли остаться равнодушными к такой красоте.

«Красиво у тебя, Колюня!» — написал Игорь Крутой.

«Коля! Красота! А что в шкатулке?» — спросил у Баскова Александр Ревва. «Королевские столовые приборы», — ответил музыкант.

Свое восхищение интерьером квартиры певца также выразили: Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Жасмин, Арман Давлетьяров и другие звезды.

Отметим, что этот роскошный дизайн для Баскова создавал сам Валентин Юдашкин.