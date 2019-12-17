ЗВЕЗДЫ

«Красиво у тебя, Колюня!»: Крутой пришел в восторг от квартиры Баскова

Обстановка дома музыканта впечатлила многих звезд.

«Красиво у тебя, Колюня!»: Крутой пришел в восторг от квартиры Баскова
Николай Басков Фото Global look press.

Совсем недавно Елена Малышева решилась показать поклонникам роскошный интерьер своей квартиры. Она провела небольшую видеоэкскурсию в личном блоге по своим «квадратным метрам». Оказалось, что ее многоуровневое жилье обставлено в дворцовом стиле. Статуэтки, картины, напольные часы и витая мебель сильно впечатлили подписчиков телеведущей.

Похоже, что Николай Басков решил последовать примеру Малышевой и тоже продемонстрировал в своем Instagram интерьер своего дома. Стоит отметить, что в роскоши и пафосе он явно превзошел ведущую «Жить здорово!». Дом Баскова не просто обставлен в дворцовом стиле, это сам дворец.

И даже многочисленные звезды российского шоу-бизнеса не смогли остаться равнодушными к такой красоте.

«Красиво у тебя, Колюня!» — написал Игорь Крутой.

«Коля! Красота! А что в шкатулке?» — спросил у Баскова Александр Ревва. «Королевские столовые приборы», — ответил музыкант.

Свое восхищение интерьером квартиры певца также выразили: Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Жасмин, Арман Давлетьяров и другие звезды.

Отметим, что этот роскошный дизайн для Баскова создавал сам Валентин Юдашкин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Басков новостиЕлена МалышеваИгорь КрутойНиколай Басков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Красиво у тебя, Колюня!»: Крутой пришел в восторг от квартиры Баскова
Интересно?
Поделись с друзьями: