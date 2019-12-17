Гарри Галкин назвал свою любимую песню в исполнении мамы

Максим Галкин поделился со своими подписчиками милыми семейными кадрами. В stories Instagram он разместил видео о том, как проводит время с детьми под музыку Аллы Пугачевой.

Лиза старательно вырезала из салфеток снежинки, а Гарри рисовал открытку для папы. Мальчик признался, что звучащая из проигрывателя песня «Осторожно, листопад!» ему нравится больше всего из маминого репертуара.

«Мы тут смотрели даже твою песню, как ты с мамой пел!» — заявила Лиза.

Судя по всему, речь идет о композиции «Будь или не будь», одной из самых популярных в дуэте Пугачевой и Галкина. Примадонна рассказывала, что ей стоило немалых сил уговорить Максима спеть вместе с ней эту песню, однако, когда это произошло, она сразу же стала хитом.