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Гарри Галкин назвал свою любимую песню в исполнении мамы

Это оказался хит 90-х «Осторожно, листопад!»

Гарри Галкин назвал свою любимую песню в исполнении мамы
Максим Галкин и Гарри. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин поделился со своими подписчиками милыми семейными кадрами. В stories Instagram он разместил видео о том, как проводит время с детьми под музыку Аллы Пугачевой.

Лиза старательно вырезала из салфеток снежинки, а Гарри рисовал открытку для папы. Мальчик признался, что звучащая из проигрывателя песня «Осторожно, листопад!» ему нравится больше всего из маминого репертуара.

«Мы тут смотрели даже твою песню, как ты с мамой пел!» — заявила Лиза.

Судя по всему, речь идет о композиции «Будь или не будь», одной из самых популярных в дуэте Пугачевой и Галкина. Примадонна рассказывала, что ей стоило немалых сил уговорить Максима спеть вместе с ней эту песню, однако, когда это произошло, она сразу же стала хитом.

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Гарри Галкин назвал свою любимую песню в исполнении мамы
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