Возраст любви не помеха: 77-летнюю Ангелину Вовк позвали замуж

77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро выйдет замуж. Ее возлюбленный Михаил Куницын (историк музыки) сделал ей предложение. Об этом радостном событии женщина поведала «Комсомольской правде». Правда, насчет того, будет ли она устраивать свадьбу, ведущая пока еще размышляет. В любом случае, если празднество и состоится, то уже в 2020 году.

больше по теме Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Высоцким В записи можно услышать его песню «Смотрины».

Известно, что Михаил младше своей избранницы более чем на 25 лет, но возраст любви не помеха. Их видят вместе на всех светских мероприятиях, также пара вместе ездит на отдых. Сама Вовк на свои годы не выглядит — регулярно проходит косметологические процедуры и следит за кожей. Но куда важнее настрой женщины, она очень активна и любит открывать для себя новое. У нее даже есть страница в Instagram.

Напомним, Ангелина Михайловна была замужем дважды, но детей так и не смогла завести. Тяжелая болезнь не позволила ей родить, и идея взять приемного ребенка так и осталась идеей. Впрочем, в последние годы женщине было о ком заботиться — она растила дочек племянника.