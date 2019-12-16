«Не хотелось в это лезть»: Ягудин назвал травлей историю вокруг Тарасовой

Фигурист подметил, что относится к своей наставнице как ко «второй маме».

Алексей Ягудин не мог остаться в стороне от ситуации, связанной с Татьяной Анатольевной. По словам фигуриста, он почувствовал, что просто обязан прокомментировать историю с откровенной травлей выдающего тренера. Спортсмен не скрывает: к Тарасовой он относится как ко «второй маме», бесконечно восхищаясь ее профессионализмом и человеческими качествами.

«Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть…» — сетует Ягудин.

Супруг Тотьмяниной заявил, что для многих Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер, но и блестящий комментатор. По мнению чемпиона, вместо того, чтобы критиковать заслуженных деятелей спорта, ими нужно гордиться. Ягудин подметил, что всегда с уважением относился к любому замечанию Тарасовой, отдавая должное ее опыту.

«Будьте умнее, товарищи», — добавил Алексей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить Татьяну Тарасову от комментирования спортивных трансляций фигурного катания. Помимо всего прочего наставница Алексея Ягудина подверглась критике за якобы субъективное отношение к отдельным спортсменам.

В ответ подопечный Татьяны Анатольевны призвал болельщиков и активистов ценить профессионалов, а не «заниматься глупостями».