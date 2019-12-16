«Боится нарушить протокол»: королевский эксперт рассказал, почему Меган Маркл не носит тиару

Герцогиня появилась в ней только на свадьбе с принцем Гарри.

Любое событие в королевской семье является предметом для обсуждения миллионов человек по всему земному шару. Наряды, в которых герцогини выходят в свет, немедленно становятся модными трендами. Недавно поклонники задались вопросом, почему Меган Маркл не носит королевскую тиару – такую же, в которой недавно на дипломатическом приеме в Букингемском дворце появилась Кейт Миддлтон. На этот вопрос решил ответить эксперт Ричард Фитцвилльямс. По его словам, супруга принца Гарри боится допустить модный провал и выглядеть слишком экстравагантно, надев тиару на несоответствующее мероприятие.

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Королевский эксперт также отметил, что согласно этикету тиару имеет право носить либо принцесса по праву рождения, либо супруга принца, а значит, Меган Маркл спокойно может носить это элегантное украшение. Однако герцогиня Сассекская надела тиару лишь один раз – на собственную свадьбу с принцем Гарри.

«Вероятно, у Меган еще не было по-настоящему удобного случая выйти в свет в тиаре и при этом соблюсти все тонкости официального протокола», — рассказал Фитцвилльямс изданию Insider.

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