Резник с женой встретит Новый год в особняке Пугачевой в деревне Грязь

Алла Борисовна лично пригласила поэта-песенника и его возлюбленную Ирину на праздник в Подмосковье.

70-летняя Алла Пугачева на протяжении многих лет тесно общается с 81-летним поэтом-песенником. В недавнем интервью «Комсомольской правде» Илья Резник рассказал о том, что собирается провести Новый год в компании Примадонны и ее мужа, шоумена Максима Галкина. На семейном торжестве народный артист России будет присутствовать в сопровождении супруги Ирины, которая также получила приглашение от Пугачевой.

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Новогоднее застолье Примадонна устроит в своем особняке в подмосковной деревне Грязь, собрав под одной крышей самых близких друзей и родственников. Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна славится своим гостеприимством. По словам Резника, они с Ириной с радостью приняли приглашение певицы, когда та предложила им приехать в их с Максимом особняк.

«Нужно будет к этому мероприятию стихи сочинить», — добавил артист.

Поэт-песенник собирается провести Рождество в Крыму, подальше от городской суеты. К слову, невестка Кристины Орбакайте вместе с мужем Никитой Пресняковым мечтает по традиции отпраздновать Новый год на бывшей даче Аллы Борисовны на Истре. Певица доверила старшему внуку приглядывать за ее домом после того, как вместе с Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой перебралась в подмосковную деревню Грязь.