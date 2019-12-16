ЗВЕЗДЫ

Emin и Алексей Чумаков забрались на небоскребы Москва-Сити для съемок клипа

У певцов вышло совместное музыкальное видео с видами ночной столицы.

Emin и Алексей Чумаков забрались на небоскребы Москва-Сити для съемок клипа
Съемки проходили в небоскребах Москва-Сити. Фото: Ulf Mauder/dpa

16 декабря в Сети появился новый клип Эмина Агаларова и Алексея Чумакова. Артисты выпустили видео на совместную песню «У края пропасти». Ради съемок ролика с таким названием звезды не поехали в горы, а забрались на небоскребы Москва-Сити.

По сюжету клипа, два певца делят одну девушку, что аллегорично показано, когда она идет от одного из них к другому по канату, перекинутому между крышами двух высоток. Ни тот, от кого красавица уходит, ни его соперник не испытывают позитивных эмоций — обоих грызут муки совести. В итоге девушка трагично падает вниз, но не для того, чтобы разбиться, а чтобы проснуться в постели с третьим мужчиной. Мораль у этой «басни» каждый зритель увидит свою.

Известно, что Чумаков выступил не только автором песни, но и написал сценарий к клипу, а также занимался его монтажом. Женскую роль исполнила молодая актриса Екатерина Баженова.

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Тэги:

Алексей ЧумаковМоскваНебоскрёбНовости googleновый клипЭмин Агаларов
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Emin и Алексей Чумаков забрались на небоскребы Москва-Сити для съемок клипа
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