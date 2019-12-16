Цекало вместе с молодой женой нарядил елку в своем особняке в Лос-Анджелесе

Александр Цекало в начале года женился на новой избраннице — актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин. Торжество состоялось в США, где теперь и живет шоумен со своей возлюбленной. Этот брак стал для продюсера четвертым. От предыдущей избранницы, сестры Веры Брежневой — Виктории Галушки, у него есть дочь Саша и сын Михаил. Но похоже, что этот Новый год наследники отпразднуют без папы.

В соцсети Дарина опубликовала кадры, на которых ее муж наряжает елку. Они поставили небольшую хвойную красавицу в своем особняке в Лос-Анджелесе. Цекало повесил на ветки елочные игрушки, а у основания поставил фигурку Щелкунчика. В отличие от многих звезд, он не стал прибегать к услугам профессиональных декораторов. На снимках артист выглядел счастливым. И это неудивительно с такой красавицей женой.

Чуть ранее они устроили себе свидание. Супруги сходили в ресторан. 28-летняя брюнетка облачилась в провокационный образ — она надела блузку с глубоким декольте, который только подчеркнул роскошный бюст девушки и акцентировал на нем внимание. Александр выбрал для выхода в свет наряд в стиле casual — черную рубашку и светлые джинсы. Пока жена Цекало делала селфи, он отвлекся и сидел с задумчивым видом.

Семейной идиллии звезды можно позавидовать. Дарина готовит для своего избранника оладьи, всегда привлекательно выглядит и не только его целует, но и даже облизывает. Никто не сомневается, что между ними кипит настоящая страсть. Напомним, что также елки в своих домах уже нарядили Татьяна Навка, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Наталья Водянова и другие звезды.