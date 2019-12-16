55-летнюю Монику Беллуччи заметили на прогулке с 36-летним бывшим любовником

Папарацци поймали в объектив итальянскую актрису Монику Беллуччи, которая гуляла по парижским улочкам с экс-бойфрендом Николасом Лефевром. Пара рассталась в июне этого года, о чем актриса официально заявила общественности. Однако несколько месяцев спустя итальянка дала повод думать, что французский художник снова нашел путь к сердцу бывшей возлюбленной.

Героиня фильмов «Дракула», «Страсти Христовы», «Матрица: Революция» и «Братья Гримм» для прогулки с бывшим оделась в платье, пальто и сапоги – все черного цвета. Поклонники Моники Беллуччи разделились на два лагеря: одни считают, что актриса и художник решили начать все сначала, другие уверены, что бывших любовников теперь связывает только дружба.

больше по теме 54-летняя Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом О разрыве отношений сообщила сама актриса.

Сама Беллуччи отмечала, что после расставания их отношения изменились, но остались теплыми и дружескими: «Мы с Николасом любим друг друга, но теперь мы будем друзьями».