17-летняя Загитова в платье-бюстье отметилась в студии шоу Ивана Урганта

Подопечная тренерского штаба Этери Тутберидзе анонсировала свое появление в студии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Примечательно, что на съемки в «Останкино» 17-летняя Алина Загитова приехала после того, как объявила о приостановке спортивной карьеры. Об этом фигуристка рассказала в интервью Кириллу Клейменову в программе «Время». Позже спортсменка заверила своих болельщиков в том, что она не намерена бросать тренировки. И даже наоборот, будет больше времени уделять этому процессу, совершенствуя технику.

В студии шоу Ивана Урганта олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане появилась в принтованном платье-бюстье белого оттенка с алым пояском. Алина добавила к своему образу контрастную деталь в виде синих лодочек на каблуке, подчеркнув тем самым длину ног.

Ранее штаб Этери Георгиевны в Instagram выступил с критикой в адрес Евгения Плющенко. Согласно опубликованному обращению, супруг Яны Рудковской пытался переманить к себе Алину Загитову. Кроме того, возлюбленному музыкального продюсера напомнили, что он пока не воспитал ни одного фигуриста. Сам Евгений опроверг информацию о том, что «покупает готовых спортсменов». Плющенко заверил, что готов поделиться личным тренерским опытом с командой Тутберидзе, если ее представители захотят побывать на ледовой арене, где он занимается со своими подопечными.