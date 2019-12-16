ЗВЕЗДЫ

17-летняя Загитова в платье-бюстье отметилась в студии шоу Ивана Урганта

Подопечная Этери Тутберидзе пришла на съемки в «Останкино» после объявления о приостановке спортивной карьеры.

17-летняя Загитова в платье-бюстье отметилась в студии шоу Ивана Урганта
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

Подопечная тренерского штаба Этери Тутберидзе анонсировала свое появление в студии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Примечательно, что на съемки в «Останкино» 17-летняя Алина Загитова приехала после того, как объявила о приостановке спортивной карьеры. Об этом фигуристка рассказала в интервью Кириллу Клейменову в программе «Время». Позже спортсменка заверила своих болельщиков в том, что она не намерена бросать тренировки. И даже наоборот, будет больше времени уделять этому процессу, совершенствуя технику.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова появилась в студии Ивана Урганта (Фото: Instagram.com/azagitova)

В студии шоу Ивана Урганта олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане появилась в принтованном платье-бюстье белого оттенка с алым пояском. Алина добавила к своему образу контрастную деталь в виде синих лодочек на каблуке, подчеркнув тем самым длину ног.

Ранее штаб Этери Георгиевны в Instagram выступил с критикой в адрес Евгения Плющенко. Согласно опубликованному обращению, супруг Яны Рудковской пытался переманить к себе Алину Загитову. Кроме того, возлюбленному музыкального продюсера напомнили, что он пока не воспитал ни одного фигуриста. Сам Евгений опроверг информацию о том, что «покупает готовых спортсменов». Плющенко заверил, что готов поделиться личным тренерским опытом с командой Тутберидзе, если ее представители захотят побывать на ледовой арене, где он занимается со своими подопечными.

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Алина ЗагитоваЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездный стильИван Урганткрасота вне возрастамода и стильПрограмма «Вечерний Ургант»
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17-летняя Загитова в платье-бюстье отметилась в студии шоу Ивана Урганта
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