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«Если и буду беременна еще, то очень нескоро»: жена Джигана наслаждается своим положением

Уже через два месяца семья известного рэпера пополнится на одного человека.

«Если и буду беременна еще, то очень нескоро»: жена Джигана наслаждается своим положением
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Супруга Джигана Оксана Самойлова наслаждается своим интимным положением. Напомним, рэпер вместе с супругой ожидает появления на свет четвертого малыша – сейчас у пары уже есть три дочери: старшей – Ариэле – 8 лет, средней – Лее – 5 годиков, самой младшей – Майе – не исполнилось и года. Поклонники пары надеются, что четвертым ребенком станет сын – они шутят, что рэпер не намерен останавливаться на достигнутом, пока не достигнет желаемого.

Тем временем, сама Оксана признается – она наслаждается своим состоянием. В отличие от трех предыдущих беременностей, супруге музыканта не хочется быстрее родить малыша. Самойлова отмечает – она стремится запомнить каждое новое чувство, ведь далеко не факт, что и она, и ее супруг решатся на пятого.

«Я понимаю, что следующий раз, если я и буду беременная, то очень-очень нескоро. Или, может, потому так не хочу торопиться из-за того, что я не знала о своём положении первые 3 месяца и психологически еще не так устала, как обычно это бывает, когда знаешь и ждешь еще даже до того, как тест показал две полоски», – поделилась с подписчиками она.

Оксана отметила, что ждать появления малыша на свет осталось всего 2 месяца и по животу она уже скучает, но до сих пор не может поверить, что станет матерью четырех детей. Самойлова шутит – она еще слишком весела и молода для такого количества наследников. Сам Джиган, впрочем, так не считает.

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Джига семьяДжиганДжиган детиОксана СамойловаСамойлова беременность
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«Если и буду беременна еще, то очень нескоро»: жена Джигана наслаждается своим положением
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