«Перемены на пользу»: Валерия оценила образ Милявской в алом мини-платье

56-летняя Лолита Милявская рассталась с экс-возлюбленным, инструктором по сквош Дмитрием Ивановым. В интервью близкий друг украинской певицы — 66-летний Аркадий Укупник — заявил, что он с самого начала сомневался в искренности чувств избранника артистки. Музыкант полагал, что Дмитрий обратил внимание на Милявскую только благодаря ее успешности и неплохим заработкам. При этом певец не решался откровенно заговорить на эту тему с самой Лолитой, искренне надеясь, что Иванов сделает ее по-настоящему счастливой.

Говоря о браке украинской исполнительницы, Аркадий Семенович уточнил, что со временем он и сам поверил в то, что Дмитрий полюбил Лолиту. Ведь на людях они признавались друг другу в чувствах. О своих подозрениях Укупник вспомнил после того, как в СМИ появились публикации о том, что певица разводится с мужем.

В Instagram Лолита опубликовала свежий снимок, представ перед объективами фотокамер в алом мини-платье, визуально напоминающем фасон удлиненного жакета. К своему образу певица подобрала черные туфли-лодочки, уложив длинные локоны волнами. Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина не смогла оставить без внимания наряд и внешность Милявской, подметив, что все изменения в жизни явно пошли ей на пользу.