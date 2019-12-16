ЗВЕЗДЫ

60-летняя мать Тимати блеснула на балетной сцене наравне с пятилетней внучкой

Симона Юнусова перевоплотилась в одну из главных героинь, чтобы поддержать маленькую Алису.

60-летняя мать Тимати блеснула на балетной сцене наравне с пятилетней внучкой
Певец Тимати (Тимур Юнусов) с мамой Симоной. Фото: КП/Гусева Евгения

60-летняя Симона Юнусова души не чает в своих внуках – пятилетней Алисе и двухмесячном Ратмире. Для того чтобы малыши были счастливы, звездная бабушка готова на многие жертвы. Так, ради Алисы мать Тимати переоделась в балерину и приняла участие в спектакле. Видео и фото с мероприятия выложила экс-невестка Симоны – Алена Шишкова.

На кадрах видно, как солидного возраста женщина танцует, как будто ей вновь 20, изображая сначала бабушку Ягу, а затем королеву. Пластике и грации звездной матери можно только позавидовать. Осталась в восторге и сама Шишкова.

«Без комментариев!!! Хочется сказать только одно… БРАВО!!!» — сопроводила она визуальные эффекты подписью.

Не отставала от бабушки и сама Алиса. Девчонка удивила мать и бабушку растяжкой и грациозностью, а также музыкальностью. Сама Симона не раз отмечала – у ее внучки нет врожденного таланта к балету, но семья делает все возможное, чтобы девочка могла развиваться в этом направлении. Кроме того, балет помогает дошкольнице выплеснуть накопившуюся энергию.

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Алена ШишковаАлиса Юнусовабалетдети звездСимона ЮнусоваТимати
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60-летняя мать Тимати блеснула на балетной сцене наравне с пятилетней внучкой
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