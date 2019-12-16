Кортни Кокс признала, что похожа на трансгендера

Актрису сравнили с телезвездой Кейтлин Дженнер, которая несколько лет назад объявила себя женщиной.

Поклонники американской актрисы Кортни Кокс (Моника в сериале «Друзья») в шоке: оказалось, что 55-летняя звезда похожа на трансгендера Кейтлин Дженнер. Кто не знает, ранее это был мужчина-легкоатлет Брюс Дженнер, он был женат три раза и многократно становился отцом, но в 2015 году после развода с Крис Кардашян он объявил, что окончательно стал женщиной и сменил имя. Сейчас Дженнер — крупная телезвезда, которую называют самым известным трансгендером в мире.

Так вот, Кокс неожиданно для себя сама обнаружила, что очень похожа на Кейтлин. Она опубликовала снимок в Instagram, который до нее выложил актер Дэвид Спейд (на фото они запечатлены вместе с Ником Вайэллом). В комментариях под постом мужчины многие подписчики не узнали Кортни и стали оставлять комментарии в духе: «Это что — Кейтлин Дженнер?»

«Сейчас я действительно не думаю, что похожа на себя», — подписала снимок Кокс.

Далее в «карусели» она опубликовала коллаж из двух фотографий, на которых изображены сама актриса и Дженнер. Под ним Кортни призналась, что заметила очевидное сходство.

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А как вы думаете, эти две звезды похожи?