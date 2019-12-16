ЗВЕЗДЫ

Кортни Кокс признала, что похожа на трансгендера

Актрису сравнили с телезвездой Кейтлин Дженнер, которая несколько лет назад объявила себя женщиной.

Кортни Кокс признала, что похожа на трансгендера
Кортни Кокс не подозревала о неожиданном сходстве с другой звездой. Фото: Mayer/face to face

Поклонники американской актрисы Кортни Кокс (Моника в сериале «Друзья») в шоке: оказалось, что 55-летняя звезда похожа на трансгендера Кейтлин Дженнер. Кто не знает, ранее это был мужчина-легкоатлет Брюс Дженнер, он был женат три раза и многократно становился отцом, но в 2015 году после развода с Крис Кардашян он объявил, что окончательно стал женщиной и сменил имя. Сейчас Дженнер — крупная телезвезда, которую называют самым известным трансгендером в мире.

Так вот, Кокс неожиданно для себя сама обнаружила, что очень похожа на Кейтлин. Она опубликовала снимок в Instagram, который до нее выложил актер Дэвид Спейд (на фото они запечатлены вместе с Ником Вайэллом). В комментариях под постом мужчины многие подписчики не узнали Кортни и стали оставлять комментарии в духе: «Это что — Кейтлин Дженнер?»

«Сейчас я действительно не думаю, что похожа на себя», — подписала снимок Кокс.

Далее в «карусели» она опубликовала коллаж из двух фотографий, на которых изображены сама актриса и Дженнер. Под ним Кортни призналась, что заметила очевидное сходство.

А как вы думаете, эти две звезды похожи?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брюс Дженнервнешнее сходстводвойникизабавное сходствоКейтлин ДженнерКортни КоксМоникаНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кортни Кокс признала, что похожа на трансгендера
Интересно?
Поделись с друзьями: