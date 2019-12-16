«Пусть мама работает»: Тимати поделился нежным фото с сыном из постели

Тимати не так давно снова стал отцом. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира 16 октября. Также у рэпера есть дочка Алиса от бывшей пассии Алены Шишковой. Теперь артист старается уделять равное количество времени своим наследникам. Избранница артиста быстро привыкла к новым обязанностям, хотя сразу после выписки из роддома продолжила следить за тем, как идут дела в ее салоне красоты, а спустя месяц вернулась к занятиям спортом и стала сниматься в рекламных проектах.

Первое время Тимати часто отлучался и даже уезжал за границу, чтобы покататься на доске для серфинга, а теперь они будто поменялись ролями. Все чаще Решетова отсутствует дома, а рэпер приглядывает за грудничковым малышом. 16 декабря он поделился нежным фото. В кадре артист лежит в постели вместе с ребенком и показывает ему видео в своем телефоне. По всей видимости, они вместе смотрели мультики.

«Понедельник день тяжелый. Поэтому пусть Мама работает, а мы останемся дома смотреть Нетфликс», — написал Тимати.

Поклонники не стали скрывать, что кадр их умилил. Одни начали рассматривать наследника рэпера, а другие обратили внимание на странную повязку на голове артиста. «Это от электромагнитных излучений, wi-fi и прочих атак современного мира. Мы тоже с мужем такую носим», — пояснила одна из подписчиц. «Очень милое фото», «Сразу видно, кто ночью спит беспокойно, если судить по мятой подушке — мама Настя», «Папин носик», «Классный малыш. На стиле», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что еще летом в доме Тимати появилось несколько котов крупной породы. На них Решетова тренировалась быть мамой. Теперь звери подросли и проявляют свой характер. Рэпер уже демонстрировал порезы от их когтей на руках. Тогда поклонники стали переживать за ребенка, но Анастасия над этим только посмеялась.