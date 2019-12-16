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«Боюсь упустить каждое мгновение»: Миронова готова жертвовать карьерой ради сына

По словам актрисы, если раньше в приоритете у нее была работа, то сейчас она больше времени уделяет семье.

«Боюсь упустить каждое мгновение»: Миронова готова жертвовать карьерой ради сына
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова не стала скрывать: с появлением второго сына ее жизнь приобрела новый смысл. Сейчас актрисе хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть рядом с семьей. Тогда как в юности она отдавала предпочтение карьере. Говоря о смене приоритетов, дочь Андрея Миронова заверила, что точно так же любит своего первенца. Старшего отпрыска, которому в июле исполнилось 27 лет, она назвала в честь именитого дедушки. Наследника артистка родила в 18 лет. Будучи юной девушкой, Мария мечтала о самореализации и актерской карьере.

«У меня был другой период… А сейчас боюсь упустить каждое мгновение!» — отметила Миронова в интервью Hello!.

При этом для того, чтобы иметь возможность уделять время и другим важным проектам в своей жизни, Мария нашла для трехмесячного Федора опытную няню. По словам актрисы, беременность в 45 и в 18 лет — совершенно разные вещи. Этот процесс дался ей значительно трудней.

Миронова уточнила, что если в юности для нее была важна работа, то теперь она не мыслит себя без семьи. Актриса призналась, что всегда хотела родить как можно раньше. И ей удалось воплотить эту мечту в жизнь. Первенец Марии появился на свет, когда ей самой было всего 18 лет. Однако на вторую беременность она решилась лишь спустя 27 лет.

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«Боюсь упустить каждое мгновение»: Миронова готова жертвовать карьерой ради сына
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