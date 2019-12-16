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«Патриотическое направление»: Стас Михайлов охарактеризовал свое творчество

Музыкант рассказал о своем детстве и о вдохновении.

«Патриотическое направление»: Стас Михайлов охарактеризовал свое творчество
Стас Михайлов. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Певец и исполнитель Стас Михайлов известен публике прежде всего по своему хиту «Без тебя», но мало кто знает, что карьера артиста началась еще в девяностые. Артист дал откровенное интервью изданию Womanhit, в котором осветил многие ранее «закрытые» темы.

Музыкант рассказал, что музыка всегда присутствовала в его жизни, с малых лет он начал петь, а после стал писать стихи. Далее последовала игра на гитаре и, в конце концов, написание песен. Родители не очень хорошо относились к увлечению Михайлова, ведь они считали, что престижная профессия и карьера дадут мальчику куда больше, чем музыка. Но как это обычно и бывает, они признали свою неправоту спустя годы, когда Стас стал знаменитостью.

Какое-то время певец даже думал о карьере пилота, но сразу понял, что небеса не для него. О вдохновении и творчестве музыкант рассказал с неохотой, для Михайлова процесс написания песен — это что-то сакральное, он в любой момент может схватить ручку и записать на листе бумаги новый хит, а может ждать вдохновения месяцами.

«У меня определенно нет любимого альбома, но одной из сильных сторон своего творчества я считаю философское и патриотическое направление», — поделился секретом певец.

Начинающим артистам и исполнителям Михайлов пожелал прежде всего никогда не сдавать и не останавливаться на достигнутом. Даже люди талантливые от природы должны развивать свой дар, иначе он зачахнет. А еще нужно не бояться идти к своей цели, игнорируя мнение окружающих.

 

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«Патриотическое направление»: Стас Михайлов охарактеризовал свое творчество
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