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Лазарев призвал недоброжелателей «кусать ядом себя» после скандала с Биланом

Исполнитель назвал себя настоящим победителем «Евровидения» из-за огромной зрительской поддержки.

Лазарев призвал недоброжелателей «кусать ядом себя» после скандала с Биланом
Певец Сергей Лазарев. Фото: КП/Фролов Михаил

Сергей Лазарев спустя несколько суток отреагировал на скандал вокруг него и персоны Димы Билана. Напомним, по слухам, победитель «Евровидения-2008» отказался ехать на концерт под эгидой европейского конкурса после того, как его имя оказалось написано на афише ниже, чем имя двукратного бронзового призера Сергея Лазарева.

Чуть позже продюсер Билана Яна Рудковская сей факт опровергла и заявила, что причина отнюдь не в размере букв, а в том, что на это число у Билана запланирован благотворительный концерт фонда модели Натальи Водяновой.

Некоторое время Сергей Лазарев никак ситуацию не комментировал. Однако после очередного вопроса от подписчика певец заявил – масштабы его завоеваний нисколько не меньше, чем у Димы. Кроме того, он добился даже большего, чем Билан, ведь его очень любит зритель.

«Я победитель зрительского голосования – это раз. Дважды призер «Евровидения» – два. И поверьте, победитель не всегда тот, кто оказывается с трофеем в руках. Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно стопроцентный победитель. Умерьте свой пыл и кусайте ядом себя», – резко отреагировал он.

Не всем, впрочем, трактовка Лазарева оказалась по душе. Некоторые заявили, что две бронзы несопоставимы с золотом Билана. Комментировать эту реплику Лазарев не стал.

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Лазарев призвал недоброжелателей «кусать ядом себя» после скандала с Биланом
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