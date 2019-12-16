«Рыжик мой любимый»: Олег Газманов нежно поздравил дочь с днем рождения

Сегодня в семье Олега Газманова особенное событие, его дочке Марианне исполнилось 16 лет. В честь этого дня певец с особой нежностью и любовью поздравил свою наследницу с именинами в своем официальном аккаунте в Instagram.

«С днём рождения, Рыжик мой любимый», — написал Газманов нежное послание для дочери.

Также певец одновременно порадовался и огорчился, что его дочке уже 16 лет. Исполнитель пожелал девушке всего самого лучшего и главное, найти свой жизненный путь и быть на нем счастливой. Свое послание Газманов завершил строками из композиции «Самая нежная»:

«Жизнь моя бродячая

С бедами, удачами,

Давит монотонный вес проблем,

Как пресс.

К сердцу прижимаю я

Нежное создание,

Целый мир, в котором запах твой родной со мной…»