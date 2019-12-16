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«Рыжик мой любимый»: Олег Газманов нежно поздравил дочь с днем рождения

На фото Марианна совсем малютка, а Олег безмерно счастлив.

«Рыжик мой любимый»: Олег Газманов нежно поздравил дочь с днем рождения
Олег Газманов с супругой Мариной и дочкой Марианной. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Сегодня в семье Олега Газманова особенное событие, его дочке Марианне исполнилось 16 лет. В честь этого дня певец с особой нежностью и любовью поздравил свою наследницу с именинами в своем официальном аккаунте в Instagram.

«С днём рождения, Рыжик мой любимый», — написал Газманов нежное послание для дочери.

Также певец одновременно порадовался и огорчился, что его дочке уже 16 лет. Исполнитель пожелал девушке всего самого лучшего и главное, найти свой жизненный путь и быть на нем счастливой. Свое послание Газманов завершил строками из композиции «Самая нежная»:

«Жизнь моя бродячая
С бедами, удачами,
Давит монотонный вес проблем,
Как пресс.
К сердцу прижимаю я
Нежное создание,
Целый мир, в котором запах твой родной со мной…»

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«Рыжик мой любимый»: Олег Газманов нежно поздравил дочь с днем рождения
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