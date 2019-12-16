«Виден возраст»: 50-летнюю Бондарчук осудили за смелую позу в откровенном боди

Светлана Бондарчук является известной модницей, редактором глянцевого издания и обладательницей привлекательной внешности. Три года назад она развелась с Федором Бондарчуком, который нашел себе более молодую возлюбленную Паулину Андрееву. После этого светская львица тоже стала пытаться наладить личную жизнь. Более того, в соцсетях она часто публикует кадры с фотосессиq и любит демонстрировать свою фигуру в пикантных нарядах.

больше по теме Бондарчук сверкнула пышной грудью на глазах возлюбленного Новое фото 50-летней светской львицы спровоцировало много вопросов у пользователей Сети.

Так произошло и на днях. Бондарчук на новом фото предстала в черном облегающем боди и на каблуках. Броский макияж, укладка и крупные серьги завершили образ. Она присела на левую ногу и слегка выставила правую, продемонстрировав свое бедро. «Ещt один праздник, и я мчу домой, отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения», — написала Светлана.

Сложно поверить, но 17 декабря ей исполнится 51 год. Коллеги знаменитости восхитились ее формой. «Ничегошеньки себе, какая красотка!», — отметила Виктория Боня. «Бомба», — присоединилась Елизавета Боярская. А вот некоторые поклонники осудили Бондарчук. Одним кадр показался вульгарным, а другие заверили, что у светской львицы фигура уже далеко не идеальная. «Перебор с фотошопом», «Скорее просто виден возраст», «Вы становитесь Волочковой», «Отвратительно и некрасиво! Вам все врут и льстят», «Попа отвисла, зачем это показывать», «С попой не перестарались?», — стали комментировать пост подписчики.

Преданные фанаты заступились за Светлану. Сама она тоже не дала себя в обиду. Звезда не стала принимать негативные комментарии близко к сердцу. «Какие вы добрые! Надеюсь, вам стало легче», — ответила она одному из хейтеров. Отметим, что Бондарчук прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать свою фигуру в хорошей форме. Она регулярно посещает спортзал, занимается йогой и следит за питанием.