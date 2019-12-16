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«Все решено»: Гела Месхи предрек актерское будущее своей дочери

Недавно артист поддержал 4-летнюю Беллу на танцевальном конкурсе.

«Все решено»: Гела Месхи предрек актерское будущее своей дочери
Гела Месхи и Екатерина Климова. Кадр из фильма "Волчье сердце"

То, что дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи станет артисткой, похоже, уже никто не сомневается. Девочка отлично поет, танцует и великолепно читает стихи. Творчеством своей наследницы частенько делится в Сети бывшая супруга Месхи.

А вот сам актер редко показывает своим поклонникам совместные кадры с дочкой. Но, если они есть, то тоже посвящены творческим поискам девочки. Буквально на днях Гела посетил детский танцевальный конкурс, на котором его наследница завоевала призовое место. Мужчина запечатлел нежный поцелуй с малышкой, поделившись снимком в Instagram.

«Маленькая папина копия», — тут же заметил один из поклонников. Однако для счастливого отца это не было открытием, он уже давно сопоставил свое детское фото с изображением Беллы. Действительно – одно лицо!

Гела уверен, что его актерский талант девочка тоже унаследовала. 10 лет назад он закончил курс Константина Райкина школы-студии МХАТ и, похоже, уже решил определить сюда наследницу.

В своем блоге он выложил фото, на котором запечатлел Беллу на фоне госучреждения, подписав его вполне однозначно: «Все решено».

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«Все решено»: Гела Месхи предрек актерское будущее своей дочери
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