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«Привела мысли в порядок»: дочь Вербер стала выходить из депрессии

Катя пыталась избавиться от грустных мыслей во Львове.

«Привела мысли в порядок»: дочь Вербер стала выходить из депрессии
Катя Вербер. Фото https://www.instagram.com/katiaverber/

Отдых в Украине пошел Кате Вербер на пользу, девушка постепенно стала отрешаться от депресивных мыслей, которые мучали ее после кончины матери Аллы Вербер. В своем блоге она сообщила, что вернулась домой отдохнувшей.

Напомним, после кончины fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер, ее наследница Катя пожаловалась на депрессию. Грустные мысли поглотили ее и, хотя она пообещала своим подписчикам, что будет продолжать дело родительницы – рассказывать людям о модных тенденциях и просвещать их, у девушки ничего не получалось. Она никак не могла найти в себе на это силы.

В итоге Катя решила уехать подальше от дома и постараться забыть там о печали. Похоже, что отдых во Львове действительно пошел ей на пользу.

«Как здорово наконец вернуться домой. Я восстановила свои силы, привела мысли в порядок и чувствую себя по-настоящему хорошо», — оптимистично сообщила дочь Аллы Вербер в своем блоге.

На новом фото, которое появилось в ее Instagram, девушка выглядит счастливой и, конечно же, модной. На ней надет трендовый костюм Dolce & Gabbana с леопардовым воротником и манжетами. Сережки она подобрала идеально в тон звериному принту.

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«Привела мысли в порядок»: дочь Вербер стала выходить из депрессии
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