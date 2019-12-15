«Мне хочется быть животным»: Чехова расчувствовалась, обнимая верблюда

Телеведущая написала монолог о том, что звери лучше людей.

Телеведущая Анфиса Чехова в эти дни отдыхает в Омане, выкладывая фотографии как с местных курортов, так и из пустыни. В одном из постов она опубликовала снимки, как обнимается с верблюдом. Что зверь, что женщина на них выглядят очень довольными. Общение с парнокопытным спровоцировало россиянку признаться в любви к братьям нашим меньшим и заявить о том, что они лучше людей.

«Иногда, честное слово, мне хочется быть животным, — написала Чехова, а потом добавила. — Я люблю животных, потому что они не умеют притворяться и играть! Они такие, какие есть!»

Телеведущая рассуждает, что у зверей есть искренность, хотя и нет слов, а у человека — наоборот. В конце своего поста она призналась, что завидует животным «навзрыд».

Добавим, что это не первый раз, когда Анфиса выказывает любовь к звериному царству. Только этим летом она поцеловалась с ламой, поплавала с дельфинами и сфотографировалась обнаженной на коне. А дома, кстати, ведущая держит французскую бульдожку по кличке Картошка.

Пора бы уже Чеховой начинать вести «В мире животных». Как думаете?