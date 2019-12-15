«Ощущение, что мозг засоряют»: Боня рассказала, почему не включает радио и телевизор

Звезда «Дом-2» Виктория Боня призналась поклонникам, что никогда не слушает радио в машине и не включает фоном телевизор. Причина тому — обилие рекламы и ненужных новостей.

«Я когда это слышу, то у меня такое ощущение, что мой мозг… засоряют всякой информацией, которая мне не нужна, мне ее навязывают, — написала ведущая в Instagram. — Я телевизор не включаю дома годами – что в Лондоне, что в Монако, что в России, он всегда выключен».

Виктория отметила, что для человека важно избирательно относиться к тому, что он слушает, смотрит или читает. Так как даже фоновая информация все равно остается в памяти и влияет на сознание.

Напомним, что сама Боня занята на радио и телевидении с 2007 года. Получается, ведущая всеми силами отгораживается от программ, которая сама же помогает создавать…