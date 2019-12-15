ЗВЕЗДЫ

«Всегда выдают меня»: Барановская раскрыла неожиданное свойство своих глаз

Их цвет меняется в зависимости от настроения телеведущей.

«Всегда выдают меня»: Барановская раскрыла неожиданное свойство своих глаз
Юлия Барановская рассказала секрет своих глаз. Фото: globallookpress.com

Знаменитая телеведущая Юлия Барановская отметила, что у ее глаз есть особое свойство. Когда женщина счастлива и расслаблена, они имеют синий цвет, но когда становятся серыми — это значит, что с ее настроением что-то не так.

«Мои глаза меня всегда выдают», — написала мать детей Андрея Аршавина в Instagram.

В качестве доказательства Юлия выложила несколько снимков со своего путешествия в горы Чеченской республики. На них глаза ведущей отдают синевой. Сама она ранее признавалась, что в этой поездке наслаждалась пейзажами, красоту которых словами не передать.

Теперь на всех фотографиях Барановской будем следить за ее очами, а то вдруг звезда будет писать счастливые посты с серыми глазами на снимках.

Напомним, недавно Юлия рассказала, что не подавала иска к Аршавину на алименты, так как не имела права это делать, но, к счастью, судебное вмешательство даже не потребовалось — футболист сам продолжал заботиться о своих детях.

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внешность звездглазасекретЮлия Барановская
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«Всегда выдают меня»: Барановская раскрыла неожиданное свойство своих глаз
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