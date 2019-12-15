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«Самый мерзлотный человек вселенной»: Айза дала характеристику Водонаевой

Девушки уже много лет не прекращают словесную войну.

«Самый мерзлотный человек вселенной»: Айза дала характеристику Водонаевой
Алена Водонаева. Фото Global look press

Многие годы блогер и бизнесвумен Айза Анохина дружила с экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Девушки были не разлей вода, вместе развлекались, вместе ездили в отпуск и проводили праздники. Но в какой-то момент они неожиданно превратились в заклятых врагов. В одном из интервью Анохина объяснила это слишком длинным языком Алены. Якобы бывшая участница телестройки распространяла об Айзе слухи.

Кстати, ровно по той же причине Водонаева поссорилась с другой своей подругой – Ксенией Бородиной. Алена призналась, что действительно сплетничала о ее муже, обсуждая с подругами, включая Анохину, измены ее благоверного. Тем не менее, Айза до сих пор дружит с Ксенией, имени же Водонаевой ведущая «Дома-2» даже произносить не хочет.

Любопытно, что сама Бородина выдвигала на шоу «Алена, блин!» совершенно другую версию их конфликта. Она считает, что ссора между ними произошла из-за того, что Водонаева слила репортерам информацию о ее беременности. На это Алена отреагировала крайне бурно, заявив, что у Бородиной «шиза и паранойя». Досталось и Айзе, которую она назвала «паскудой».

Stories Instagram Айзы. Фото
Stories Instagram Айзы. Фото https://www.instagram.com/aizalovesam/

Бывшая подруга не осталась в стороне, сказав несколько ласковых слов в адрес Водонаевой в stories Instagram.

«Я думаю, что она самый мерзлотный человек этой вселенной. Хотя нет. Она даже не человек. Она совершенно неразвивающаяся наркоманка, которая уже 10 лет мусолит одно и то же… Работы нет, друзей нет, остались только воспоминания», — написала Айза.

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«Самый мерзлотный человек вселенной»: Айза дала характеристику Водонаевой
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