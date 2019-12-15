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«И прянички уложил»: Гарри Галкин порадовал папу чаем собственного приготовления

И только шпиц Маруся осталась с одним «приветом от шеф-повара».

«И прянички уложил»: Гарри Галкин порадовал папу чаем собственного приготовления
Максим Галкин. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин поделился со своими поклонниками счастливыми семейными кадрами. В кругу своих детей, а также собачки Маруси он «почаевничал». Чай своему отцу приготовил шестилетний сын Гарри.

«А мы чаевничаем! Мне Гарик сделал чай, вот такой вкусный», – с гордостью в голосе заявил юморист. «И Лизе тоже! И прянички даже уложил!» — уточнил отпрыск Галкина.

«Спасибо, сыночка, за заботу! Марусь, ну а тебе что-то сделали?» — обратился Максим к своему шпицу. «Горячий привет от шеф-повара мы ему сделали!» — пошутил Гарри.

Кстати, чай от юного шеф-повара действительно выглядел чудесно – мальчик приготовил его с дольками лимона и мандарина. Напиток подал в красивых чашечках для глинтвейна, не забыв про трубочки.

Лиза в это раз решила отмолчаться. Девочка с удовольствием пила чай, приготовленный братом и улыбалась в ответ на его шутки.

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«И прянички уложил»: Гарри Галкин порадовал папу чаем собственного приготовления
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