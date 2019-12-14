«Девчонки у него постоянно есть»: шестилетний Алекс Плющенко растет ловеласом

Шестилетний Алекс Плющенко востребован у противоположного пола. Сей факт немало радует отца юного спортсмена – Евгения Плющенко. Фигурист признался, что ему нравится наблюдать за тем, как его отпрыск общается с противоположным полом. Плющенко-старший отмечает – у его сына превосходный вкус. Алекс, как истинный джентельмен, дарит девочкам подарки – дорогих кукол.

«Девчонки у него постоянно есть. Он стал постарше и уже понимает – вот эта нет, а вот эта уже ничего. Понятно, что это подружечки, но я хочу сказать, что я это активно приветствую», — рассудил Плющенко.

больше по теме Семейные традиции: Рудковская и Плющенко нарядили живую елку в своем особняке Супруги заранее украсили свой дом к празднику.

Сам Гном Гномыч определиться с тем, кто нравится ему сразу из трех девочек, не смог. Он отметил, что ему важно – они играют в догонялки вчетвером. И вместе занимаются на льду. Плющенко-старший же отмечает – выбор у его сына очень сложный, ведь все три фигуристки очень талантливы и имеют большое спортивное будущее.