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«Девчонки у него постоянно есть»: шестилетний Алекс Плющенко растет ловеласом

Отец мальчика – фигурист Евгений Плющенко рад, что сын пользуется популярностью у девочек.

«Девчонки у него постоянно есть»: шестилетний Алекс Плющенко растет ловеласом
Евгений и Алекс Плющенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B4IBq8mIQkl/

Шестилетний Алекс Плющенко востребован у противоположного пола. Сей факт немало радует отца юного спортсмена – Евгения Плющенко. Фигурист признался, что ему нравится наблюдать за тем, как его отпрыск общается с противоположным полом. Плющенко-старший отмечает – у его сына превосходный вкус. Алекс, как истинный джентельмен, дарит девочкам подарки – дорогих кукол.

«Девчонки у него постоянно есть. Он стал постарше и уже понимает – вот эта нет, а вот эта уже ничего. Понятно, что это подружечки, но я хочу сказать, что я это активно приветствую», — рассудил Плющенко.

Сам Гном Гномыч определиться с тем, кто нравится ему сразу из трех девочек, не смог. Он отметил, что ему важно – они играют в догонялки вчетвером. И вместе занимаются на льду. Плющенко-старший же отмечает – выбор у его сына очень сложный, ведь все три фигуристки очень талантливы и имеют большое спортивное будущее.

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«Девчонки у него постоянно есть»: шестилетний Алекс Плющенко растет ловеласом
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