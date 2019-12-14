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«Это точно последний раз!»: Плющенко публично сорвался на Рудковскую на престижной премии

Фигуристу не понравилась организация мероприятия и большое количество людей вокруг него.

«Это точно последний раз!»: Плющенко публично сорвался на Рудковскую на престижной премии
Яна Рудковская и Евгений Плющенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B4nDvDeoK-P/

Евгений Плющенко закатил супруге Яне Рудковской скандал на премии «Женщина года». Момент конфликта между супругами вошел в субботний выпуск «ЯныСупер». Фигурист и продюсер приехали на премию «Женщина года» — организаторы доверили паре наградить победителя в одной из номинаций. Плющенко, который и без того не жалует публичных мероприятий, сильно разозлился после того, как оказался в гуще людей и не был встречен организаторами.

Когда пара осталась вдвоем, Плющенко устроил Рудковской истерику и заявил – на подобную авантюру он согласился в последний раз.

«Теперь это точно последний раз! Вручать, не вручать — мне нас***. Мне наплевать, кому ты там обещала. Бери кого угодно за руку и вручайте что хотите. Это вообще не моя проблема! Мне нафиг все это не нужно, я трачу свое время, а оно у меня драгоценное», — разразился он гневной тирадой, а затем встал и нервно прошелся по залу.

Позже под горячую руку спортсмена попали несколько фотографов. Плющенко заявил, что не знает, кто все эти люди, и наотрез отказался позировать для памятного снимка.

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«Это точно последний раз!»: Плющенко публично сорвался на Рудковскую на престижной премии
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