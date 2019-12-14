«Мы вернулись!»: Водянова в пальто карамельного цвета отметилась в центре Москвы

Модель снова приехала в Россию за две недели до Нового года.

Наталья Водянова осенью приезжала в Россию вместе со своими старшими детьми. Тогда модель побывала в самых отдаленных уголках страны, познакомив наследников с местной культурой. Однако вскоре она вернулась в Париж, где давно живет с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Несколько дней назад в своих роскошных апартаментах девушка нарядила елку и украсила дом к грядущим праздникам.За одно она провела время с детьми.

больше по теме Водянова нарядила елку в парижских апартаментах с детьми и бабушкой Модель решила провести выходные с пользой вместе с близкими.

Тем неожиданнее было появление Водяновой в Москве. В соцсети она опубликовала видео, на котором гуляет по центру Москвы. Девушка добралась до главной новогодней елке и решила попозировать на ее фоне. «Рождественское волшебство в Москве», — произнесла она. «Мы вернулись!», — подписала кадры знаменитость. Наталья позировала в пальто карамельного цвета, свитере, латексных брюках и массивных сапогах.

С кем приехала модель и как долго она пробудет в столице, пока неизвестно. Не исключено, что вместе с ней снова приехали ее наследники. В прошлый раз девушка приезжала с Лукасом, Невой и Виктором, а младшие Максим и Роман ждали ее дома с отцом. Поклонники в очередной раз восхитились утонченным чувством стиля Водяновой. Она выглядела элегантно в пальто, и оделась по погоде, так как в столице до сих пор нет снега, а минусовая погода стоит чаще всего только ночью.

Напомним, что ранее модель призналась, что теперь будет показывать свою жизнь YouTube-блоге. Она публикует небольшие видео, показывая свою жизнь с новой стороны. Поклонники не перестают поражаться ее доброте, неиссякаемой энергии и желанию помогать другим. Как известно, уже много лет Наталья руководит фондом «Обнаженные сердца».