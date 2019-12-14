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Петросян после слухов о свадьбе уехал в Германию без возлюбленной

Поклонники подразумевают, что гастроли перетекут в свадебное путешествие.

Петросян после слухов о свадьбе уехал в Германию без возлюбленной
Евгений Петросян. фото: globallookpress.com/

Евгений Петросян удивил всех, когда стало известно, что он разводится с Еленой Степаненко. Это новость стала одной из самых главных в этом году. Однако поделить многомиллионное совместно нажитое имущество оказалось непросто. До сих пор не завершены судебные тяжбы по этому делу. Тем временем слухи о том, что юморист закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, обрастают новыми подробностями. Недавно и вовсе СМИ сообщили, что влюбленные тайно поженились.

Татьяна призналась, что ей стали сразу названивать журналисты, а Петросян возмутился тем, что в его личную жизнь лезут посторонние люди. Никто из них ни подтвердил, но и не опроверг слухи. Примечательно, что вскоре после этого Петросян уехал в Германию. В соцсети артист поделился снимками, на которых был запечатлен во время прошлых гастролей в немецкой столице. Он заверил, что и на этот раз поехал туда по работе, но поклонники уверены, что юморист готовится к свадебному путешествию.

«Еду в Германию! Вот уже более 25 лет в декабре месяце я отправляюсь туда с гастролями», — объявил бывший муж Степаненко.

Однако похоже, что Евгений Ваганович уехал в одиночестве. Дело в том, что Брухунова поделилась в соцсети видео, на котором едет на машине в центре Москвы. Потом она заглянула в магазины, чтобы присмотреть себе наряды на праздники. Ей понравился большой выбор как теплых вещей, так и нарядов с пайетками. Но не исключено, что Татьяна отправиться к Германию позже и присоединится к своему предполагаемому мужу.

фото: instagram.com/bruhunova/

Тем временем поклонники продолжают обсуждать личную жизнь Петросяна. «Скоро будет программа ,как Петросяна без штанов оставила молодая жена », «Ну женился и женился…. Счастья им…», «Отстаньте от артиста», «Наслаждайтесь хорошими впечатлениями и не обращайте внимания на сплетников», — прокомментировали пост подписчики.

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Петросян после слухов о свадьбе уехал в Германию без возлюбленной
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